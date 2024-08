Tubettaja Ella Rosti avoimena alkoholinkäytön lopettamisestaan: "Määrät olivat aikamoisia yhdessä illassa"

Kaksi äitiä -Youtube-kanavastaan tuttu Ella Rosti palaa pikkusiskonsa 29-vuotispuutarhajuhlista kotiin Someäidit -sarjan neljännessä jaksossa. Rosti on ollut käyttämättä alkoholia tuolloin puolisen vuotta.

– Se on hassua tuollaisissa bileissä, kun lähtee sinne täyteen pumpattuna energiaa, kuuntelin hyvää musiikkia autossa ja oli sellainen olo, kun olisi juonut pari kaljaa. Oli niin hyvä meininki, Rosti kertoo jaksossa.

Rosti käytti alkoholia aiemmin buustaamaan sosiaalisuutta. Hän ajatteli olevansa hauskempi, kun on juonut alkoholia.

Rosti on naimisissa Susanna "Suski" Silvander-Rostin kanssa, joka on myös mukana Someäidit-sarjassa ja Kaksi äitiä -Youtube-kanavan ylläpitämisessä. Pariskunnalla on 5-vuotiaat kaksoset ja 2-vuotias taapero.