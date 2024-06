Tshekissä ainakin neljä ihmistä on kuollut ja kymmeniä loukkaantunut junaturmassa

Tshekissä ainakin neljä ihmistä on saanut surmansa ja kymmeniä loukkaantunut pikajunan törmättyä rahtijunaan myöhään keskiviikkona, kertovat pelastusviranomaiset tshekkiläismedialle. Rautatieyhtiön edustaja arvioi aiemmin uutistoimisto AFP:lle, että kuolonuhrien määrä voi vielä nousta. Paikallisen median mukaan junan kyydissä oli ollut yli 300 matkustajaa, joista monet olivat ulkomaalaisia. Suomen ulkoministeriöllä ei ollut varhain torstaina tietoa, onko turman uhrien joukossa ollut suomalaisia. Tshekkiin on tehty ulkoministeriön mukaan vajaat 200 matkustusilmoitusta, mutta ministeriön mediapäivystyksestä tähdennettiin STT:lle, ettei ilmoitusten lukumäärä vastanne maassa olevien suomalaisten määrää.

Sisäministeri: Valtaosa vammoista lieviä

Tshekkiläisen televisiokanavan mukaan turma sattui paikallista aikaa ennen iltayhtätoista lähellä Pardubicen kaupungin päärautatieasemaa. Pardubice sijaitsee noin sata kilometriä itään pääkaupunki Prahasta.



Televisiokuvien perusteella yksi junavaunu oli suistunut raiteilta. Toimittajille turmapaikalla puhuneen pelastajan mukaan matkustajien luokse pääseminen oli ollut hankalaa sillä matkustajajunan ensimmäinen vaunu oli pahasti vääntynyt.



Sisäministeri Vit Rakusanin mukaan valtaosa turmassa syntyneistä vammoista on ollut lieviä ja matkustajat on evakuoitu asemarakennukseen. Rakusan ja liikenneministeri Martin Kupka saapuivat turmapaikalle torstaina alkuyöstä.



Kupkan mukaan turmaan johtaneista syistä on aloitettu tutkinta. Hän lisäsi myös, että raideyhteys Prahan, Brnon ja Ostravan kaupunkien välillä pysyy suljettuna ainakin useiden tuntien ajan.