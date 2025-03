Trumpin alkoholipuheet vetävät pörssiä laskutunnelmiin

Trumpin uusimmat tulliuhkaukset saivat myös eurooppalaisten alkoholijuomayhtiöiden kurssit laskuun.

Maailman pörsseissä on ollut tänään jälleen laskupäivä. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin uhkaukset uusista tulleista, tällä kertaa alkoholijuomille, syvensivät laskutunnelmia päivän loppua kohden.

Sijoittajia hermostuttaa myös mahdollinen Yhdysvaltain hallinnon sulku, joka häämöttää viikonloppuna.

Wall Streetillä teknologiapainotteinen Nasdaq-indeksi oli alkuillasta Suomen aikaa noin 1,7 prosentin laskussa. Dow Jones -indeksi ja laajapohjainen S&P 500 olivat noin 1,1 prosenttia miinuksella.

Euroopassa Pariisin pörssi laski tänään 0,6 ja Frankfurtin pörssi 0,5 prosenttia. Helsingissä laskua oli vain 0,1 prosenttia.

Yhdysvaltain osakemarkkinoilla on lasketeltu alamäkeä jo usean viikon ajan Trumpin kauppasotien ja osittain niistä johtuvien taantumapelkojen vuoksi. Esimerkiksi Nasdaq on laskenut kuukauden aikana jo 13 prosenttia. Tälläkin viikolla laskua on ollut yli neljä prosenttia.

Torstaina Trump uhkasi asettaa 200 prosentin tullit EU:n alkoholijuomille vastineena EU:n ilmoittamalle 50 prosentin tullille yhdysvaltalaisviskille, joka puolestaan on vastaus Yhdysvaltain 25 prosentin teräs- ja alumiinitulleihin.

Trumpin ilmoitus sai alkoholijuomia myyvien yhtiöiden osakkeet alamäkeen. Muun muassa Dom Perignon -samppanjan ja Hennessy-konjakin omistavan ranskalaisen luksustuoteyhtiö LVMH:n osake laski noin prosentin. Samppanjatuottajia ja Jameson-viskin omistava ranskalaisyhtiö Pernod Ricard menetti arvostaan peräti neljä prosenttia.