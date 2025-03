Trump voi vielä kääntää selkänsä Putinille, arvioivat kansanedustajat Kaleva ja Kokko

Venäjän ja Yhdysvaltojen keskinäisiin suhteisiin voi tulla nopeitakin muutoksia, arvioivat Huomenta Suomessa vierailleet kansanedustajat.

Venäjä on tottunut siihen, että Eurooppa toimii ennustettavasti. Yhdysvaltojen kohdalla tilanne on toinen.

– Eurooppa on toiminut hyvin lammasmaisesti ja he (Venäjä) ovat voineet luottaa siihen. Nythän he eivät tiedä, miten Amerikka tulee toimimaan, sanoo kansanedustaja Atte Kaleva (kok.).

On mahdollista, että Trump voi vielä suuttua Putinille ja kääntyä 180 astetta, arvioi SDP:n kansanedustaja Jani Kokko.

– He eivät yhtään tiedä, miten Trump tulee suhtautumaan siihen, jos Venäjä päättääkin toimia vastoin Trumpin toiveita, Kokko sanoo.

Venäjä on jo rikkonut välittömästi Yhdysvalloille antamansa lupauksen siitä, ettei se iske Ukrainan energiainfrastruktuuriin.

Kokon mukaan Trump voi kääntää takkinsa hyvinkin nopeasti, mikäli Venäjä astuu harhaan.

– Hänellä on uskomaton kyky kääntää poliittista linjaansa ja periaatteitaan 180 astetta, menettämättä edes juurikaan kannatustaan, Kokko arvioi.

Rakoilua maiden välillä on jo havaittu. Trump ja Putin keskustelivat tiistaina mahdollisesta tulitauosta Ukrainaan. Maat ovat antaneet ristiriitaisia lausuntoja siitä, mitä puhelussa todella puhuttiin ja sovittiin.

Kaleva kuitenkin huomauttaa, ettei Yhdysvaltojen jokaista liikkeitä ei kannata tulkita liiakseen.

– Trumpin tyyli on kuin norsu posliinikaupassa. Hän rymistelee menemään. Katsotaan, mitä sieltä tulee, ennen kuin lähdetään vetämään johtopäätöksiä, Kaleva huomauttaa.

