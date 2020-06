Trump hämmentää taas: Koronatestausta pitäisi vähentää, ettei uusia tautitapauksia todettaisi niin paljon – "Testaus on kaksiteräinen miekka"

Tilaisuudessa puhuessaan hän totesi, että hänen mielestään koronavirustestausta pitäisi harventaa, ja että hän on jo kehottanut viranomaisia tekemään niin.

– Testaus on kaksiteräinen miekka, hän sanoi ja lisäsi, että tähän mennessä maassa on testattu jo noin 25 miljoonaa ihmistä.

– Huono puoli on se, että jos testauksia tehdään tässä laajuudessa, niin silloin löytyy myös enemmän ihmisiä ja enemmän tapauksia. Joten sanoin ihmisilleni, että voisitteko hidastaa testausta, hän kertoi.

Oli lausunto kumpi vain, niin se ei ollut kovin onnistunut, sillä Yhdysvalloissa on maailman eniten todettuja koronavirustartuntoja ja siihen liittyviä kuolemia. Johns Hopkinsin yliopiston tilastojen mukaan maassa on todettu yli 2,2 miljoonaa tartuntaa ja kuolemantapauksia on sattunut lähes 120 000.