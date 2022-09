TPS nimesi uuden valmentajansa

– Kun tiesin, mikä tilanne oli meille turkulaisille ja tepsiläisille rakkaassa seurassa, niin päätin ottaa tehtävän vastaan. Uskon vakaasti siihen, että nousutavoite on mahdollista saavuttaa, Rajamäki kertoi tiedotteessa.

TPS on toisena ja jahtaa neljä pistettä enemmän kerännyttä KTP:tä. Sarjan voittaja nousee ja sijoille 2–4 päätyneet kisaavat liigakarsintapaikasta.

– Tavoitteena on nousu, eli tulosta haetaan. Täytyy löytää suhteellisen nopealla aikataululla se tapa, jolla voitetaan pelit, Rajamäki sanoi.

Loppukaudeksi sopimuksen tehnyt Rajamäki, 53, on TPS:n kasvatti ja on pelannut edustusjoukkueessa yhteensä 344 ottelua. Peliuransa jälkeen hän on valmentanut turkulaisia liigaviheriöillä vuosina 2010–13.