TPS:n Jonatan Johanssonille potkut

TPS on hävinnyt viimeiset kaksi otteluaan, mikä on ollut Veikkausliigaan nousua tavoittelevan seuran johdolle liikaa. KTP on karannut Ykkösen lopputaistelussa jo neljän pisteen karkumatkalle. TPS on tällä hetkellä loppusarjassa toisena, kun kierroksia on jäljellä vielä kaksi. Ykkösen voittaja nousee suoraan pääsarjaan,sijoille 2–4 sijoittuneilla joukkueilla on mahdollisuus nousta liigaan karsintojen kautta.