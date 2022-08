Tour de France -tähti hylätty – aine näkyi testeissä

Quintana sijoittui tämänvuotisessa Ranskan ympäriajossa kuudenneksi, mutta kolumbialaisen tulos on mitätöity. Kansainvälinen pyöräilyliitto kertoo tiedotteessaan , että Quintanan 8. ja 13. heinäkuuta antamat verinäytteet sisälsivät tramadolia.

Tramadolin käyttö ei riko antidopingsääntöjä, mutta sen kilpailunaikainen käyttäminen on kielletty UCI:n säännöissä pyöräilijöiden "turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi" aineen sivuvaikutusten takia.

Tramadoli on opioideihin kuuluva kipulääke, jonka yleisimmät haittavaikutukset ovat Terveyskirjaston mukaan pahoinvointi ja huimaus. Haittavaikutuksia voivat olla myös päänsärky, tokkuraisuus, oksentelu, ummetus, suun kuivuminen, hikoilu tai väsymys.

Tour de Francen kaksinkertainen kakkonen

Tapaus on Quintanalle ensimmäinen laatuaan, eikä hän saanut kilpailukieltoa. Perjantaina on käynnistymässä suuriin maantiepyöräilykilpailuihin lukeutuva Espanjan ympäriajo.

Quintanalla on mahdollisuus valittaa hylkäämispäätöksestä Urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen CASiin seuraavien 10 päivän kuluessa.

Quintana on voittanut Italian ympäriajon vuonna 2014 ja Espanjan ympäriajon vuonna 2016. Ranskan ympäriajon kokonaiskilpailussa hän on sijoittunut kahdesti toiseksi ja kerran kolmanneksi. Kolumbialainen on lisäksi voittanut Tour de Francen mäkikirikilpailun kertaalleen ja nuorten kilpailun kahdesti.