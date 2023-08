Toto Wolffilta suora paljastus Lewis Hamiltonin sopimustilanteesta

F1:n seitsenkertaisen maailmanmestarin Hamiltonin tilanne on herättänyt kovasti mielenkiintoa formulavarikolla. Spekulaatiot ovat käyneet kuumina, kun villeimmissä huhuissa brittitähteä on viety muun muassa Ferrarille päin.

– Toto (Wolff) on mainio pomo ja Mercedes on tukenut minua jo pidemmän aikaa. En koe, että meidän välillämme on mitään jännitteitä. Luotamme toisiimme. Meillä on samat tavoitteet ja tiedämme, että pystymme saavuttamaan ne yhdessä, Hamilton mietti.