Tom jäi alle, kun World Trade Center sortui – selviytyi raunioista kuin ihmeen kaupalla: "Kaikkialla on pimeää ja hiljaista, nyt taisin kuolla"

Torni tärisi ja ikkunat helisivät. Canavan lähti pian kollegoidensa kanssa siirtymään alas ruuhkaisia portaita. Eteneminen oli hidasta ihmismassassa, jossa vastaan tuli pelastusviranomisia. Viimein he pääsivät portaikkoa pitkin World Trade Centerin maanalaiseen osaan, jossa sijaitsi kauppoja. Sitten etelätorni romahti.

– En nähnyt edes käsiäni, vaikka silmäni olivat auki. Ensimmäisenä ajattelin, että "kaikkialla on pimeää ja hiljaista – nyt taisin kuolla". Toisena mietin, että "Oho, ei se kuolema ollutkaan niin kamalaa, en tuntenut mitään".

– Sen jälkeen mietin, että miten tällaista voi tapahtua vuoden 2001 New Yorkissa? Miten pojalleni käy? Hänen 3-vuotisjuhlansa ovat ensi kuussa. Vaimoni on raskaana, Canavan luettelee ajatuksiaan.

Vaivalloinen tie raunioista

Yhdessä toisen miehen kanssa he aloittivat vaivalloisen ja hitaan kaivautumisen ulos raunioiden seasta.

"9/11 on osa minua"

Canavanin neljä kollegaa, joiden kanssa hän oli tapaamisesta, kuolivat tuona päivänä. Hänelle on edelleen arvoitus, kuka oli toinen mies, jonka kanssa hän kaivautui ulos raunioista.

Olkavarteensa mies on tatuoinut kaksoistornit ja tekstin "selviytyjä". Kahdenkymmenen vuoden aikana ei ole ollut päiväkään, ettei jokin toisi mieleen syyskuun 11. päivän tapahtumia.

Canavanin mielestä joidenkin käyttämä sanonta "Get over it" (Yritä päästä siitä yli) ei sovi hänelle.