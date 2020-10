Tihkusateesta viis! Näin hauskoissa halloween-asuissa juostiin Helsingissä – mukana satoja osallistujia

Kaikentasoisille juoksijoille tarkoitetussa kisassa nähtiin osallistujien yllä suojamaskeja erityisesti alun kokoontumisessa, sillä juostessa maski on hankala. Samalla pyrittiin pitämään turvavälit osallistujien kesken välttämällä ihmissumppuja.

– Otimme kaikkiin juoksutapahtumiimme pari vuotta sitten käytännön, että perinteisten sarjojen lisäksi on muunsukupuolisten sarja. On mahdollisuus valita se, jos haluaa. Tänään ei taida olla ketään siinä sarjassa mukana, mutta meillä on muissa tapahtumissa kyllä ollut, kertoo toimitusjohtaja Tero Forsberg Runner's High -yrityksestä.