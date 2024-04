Tiger Woodsille sadan miljoonan erikoisbonus

Nyt perinteikäs PGA-kiertue on päättänyt palkita suurimmat tähtensä siitä, että he eivät loikanneet LIV:n leiriin. Tiger Woods on saamassa 100 ja Rory McIlroy 50 miljoonan arvosta osakkeita uudessa PGA:n ja LIV yhteishankkeessa. LIV:n ja PGA:n yhdistymisestä on puhuttu jo jonkin aikaa ja neuvottelut yhdistymisestä ovat käynnissä, mutta vielä ei ole päästy yhteisymmärrykseen.