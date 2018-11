Tieto ei tallentunut Mäntsälään vaan Moskovaan: Liettua varoittaa Suomea Yandexin taksisovelluksesta – "Puhelin jatkaa GPS-datan lähettämistä vaikkei sovellusta enää käyttäisikään"

Yandex loistaa hinnoillaan – mutta se tietoturva

Yandex on suostunut luovuttamaan kaiken informaationsa Venäjän viranomaisten käyttöön. Sitä vaatii Venäjän lainsäädäntökin. Yhtiö on kuitenkin alun perin kiistänyt Liettuan tietoturvaviranomaisille, että dataa tallennettaisiin muualle kuin EU-alueelle. Viranomaisten omat selvitykset osoittivat muuta.

Kerza on huolissaan myös siksi, että Yandex-yhtiöllä on monella tavalla läheiset suhteet Venäjän valtioon. Yandexin on mm. raportoitu luovuttaneen käyttäjätietoja Venäjän tiedustelulle useissa eri tapauksissa.

Tieto ei tallentunut Mäntsälään vaan Moskovaan

– Kysyimme heiltä, mihin data tallennetaan. He vastasivat: Palvelinkeskukseen Suomeen. Jäljitimme kuitenkin tiedonsiirron EU:n ulkopuolelle, Venäjälle - Jekaterinburgiin ja Moskovaan. Kysyimme miksi siitä valehdeltiin, jolloin he myönsivät että se ei ollut totta, Kerza kuvailee.

"Meillä ei ole poliittisia näkemyksiä, olemme vain yhtiö"

– Tämä on iso kansainvälinen yhtiö jolla toki on juuret Venäjällä, mutta on omituista syyttää meitä vain siksi että sillä on venäläiset juuret. Yhtiö on rekisteröity Hollantiin ja toimimme tiukasti EU:n lainsäädännön mukaisesti niin GDPR:n kuin muunkin suhteen, Zhuravlova vakuuttaa.