Tietämättömyys voi kostautua: Mitä laki sanoo talvirenkailla ajamisesta maaliskuun jälkeen?

Kesällä 2020 voimaan astuneen uuden tieliikennelain mukaan talvirenkaita on käytettävä maaliskuun loppuun asti, mikäli sää tai keli sitä edellyttää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mikäli ajo-olosuhteet ovat talviset ja tiet liukkaat, on talvirenkaita käytettävä.

Liikenneturvan suunnittelija Toni Vuoristo kertoo tiedotteessa, että päättynyt talvi on ollut keleiltään haastava, ja kunnon talvirenkaille on ollut käyttöä koko Suomessa.

Vuoristo korostaa, että kesärenkaiden vaihtamisessa ei ole syytä hoppuilla. Vaikka kevätaurinko on sulattanut Etelä-Suomen katuja, eletään Keski- ja Pohjois-Suomessa vielä täyttä talvea.

– Nyt kun osassa maata rapina nastojen alla kertoo, että jää ja lumi on sulanut alta, kannattaa vaihtoa vielä punnita monelta kantilta ja ennakoida omia ajojaan. Sama koskee kitkarenkaita, hän sanoo tiedotteessa.

Liikenneturva alleviivaa auton kuljettajan vastuuta. Kuljettaja – ja ainoastaan kuljettaja – on vastuussa siitä, että autossa on alla oikeanlaiset ja keliin sopivat renkaat. Jos tarkoituksena on suunnata pohjoiseen tai ei ole valmis jättämään autoa talliin liukkaina kevätaamuina tai lumisohjossa, ei renkaita kannata vielä vaihtaa.