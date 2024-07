Tiesitkö? Hello Kitty ei olekaan kissa

Sanrio-yhtiön vähittäiskaupan kehitysjohtaja Jill Cook paljasti Todaylle yllättävän faktan maailmankuulusta rusettipäästä torstaina 18. heinäkuuta.

Yoko Shimizun 50 vuotta sitten luoma Hello Kitty ei olekaan kissa, nimestään ja kissamaisesta ulkonäöstään huolimatta.

– Hello Kitty ei ole kissa. Hän on oikeasti pieni tyttö, joka kasvoi Lontoon lähiöalueella. Hänellä on äiti ja isä sekä kaksoissisko Mimmy, joka on myös hänen paras ystävänsä, Cook selitti haastattelussa.

Paljastus, joka on alun perin tullut julki jo vuonna 2014, yllätti fanit perinpohjaisesti. Hello Kitty näyttää kissalta, jolla on rusetti päässään.

Haastattelusta tehdyn TikTok-videon kommenttikenttä pursuilee Hello Kittyn fanien kummastuneista kommenteista.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Eli hänellä on viikset, korvat, ja hänen nimensä on ”Kitty” mutta hän on oikeasti ihminen? Mitä ihmettä? Joku kommentoi.

– Hello Kitty on ollut lempparini jo lapsuudesta asti. Olen melkein 40-vuotias, ja tämä on ensimmäinen kerta, kun kuulen asiasta, toinen kirjoittaa musertuneena.

Paljastus herätti ensimmäisen päätään Hello Kittyn täytettyä 40 vuotta vuonna 2014. Tuolloin sama asia paljastettiin julkisuuteen vuosipäivän juhlinnan yhteydessä.

Tuolloin Sanrio-yhtiö oikaisi antropologisti Christine R. Yanoa, Hello Kittystä kirjoittanutta kirjailijaa hahmon todellisesta ihmisluonnosta.

– Hän on piirrettyjen hahmo. Hän on pieni tyttö. Hän on ystävä. Mutta hän ei ole kissa. Häntä ei ikinä näytetä seisovan nelinkontin. Hän kävelee ja istuu kuin kaksijalkainen olio. Hänellä on kuitenkin oma lemmikkikissa, jonka nimi on Charmmy Kitty, Yano selitti tuolloin Los Angeles Timesille.