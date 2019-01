THL-pomon mukaan hoitajamitoitus on liian tiukka: Laskettu sen mukaan, että kaikki menisi kuin Strömsössä –"Siellä ei ole pelivaraa riittävästi"

– Hyvä hoito tulee siitä, että on riittävästi hoitajia ja muuta henkilökuntaa suhteessa siihen, millaisia hoidettavat henkilöt ovat. Jos he ovat hyvin hauraita tai hyvin muistisairaita, silloin tarvitsee olla enemmän hoitajia, Luoma sanoi.

Nykysuositusten mukaan yhtä hoidettavaa kohden on oltava vähintään 0,5 hoitajaa. Mitoitus on kirjattu myös yksityisten hoivayritysten toimilupiin.

Luoma: Hoitajamitoituksessa ei ole riittävästi pelivaraa

– Missä tahansa työyhteisössä on niitä tilanteita. Yksi on sairas, toinen on jotenkin vajaakuntoinen ja kolmas on jotain muuta. Myös asukkaillakin on erilaisia tilanteita, Luoma kommentoi.