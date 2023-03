Therese Johaugin toiminnalle MM-hiihdoissa täystyrmäys – "Rikkoi kaikkia sääntöjä"

Norjalaisen Dagbladetin toimittaja Esten Säther kyseenalaistaa Therese Johaugin toiminnan NRK:n asiantuntijana, sillä Johaug on kilpailujen jälkeen keskittynyt halailuihin ja läheisiin tunnelmiin norjalaishiihtäjien, eli ystäviensä, kanssa.

Johaug on Sätherin mukaan halaillut ja kyynelehtinyt päivästä toiseen entisten joukkuekavereidensa kanssa.

Johaug on onnistunut norjalaistoimittajan mukaan välittämään tunteita onnistuneesti, ja se on oikeastaan ollut Sätherin mukaan myös ainoa vaihtoehto, sillä Johaug on niin lähellä maajoukkuetta.