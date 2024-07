Teslan Cybertruck on ihmeellinen ja "kaikille planeetoille sopiva" ilmestys

Kyse on Cybertruck -nimisestä lava-autosta, jonka puhuttavin ominaisuus on sen ulkonäkö. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu, lähes kuusi metriä pitkä, ajoneuvo on kuin suoraan scifi -elokuvasta. Ajokkia markkinoidaankin "kaikille planeetoille" soveltuvaksi.