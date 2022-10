Tennistähti Simona Halep kärysi dopingista – aikoo taistella maineensa puolesta

Tenniksen etiikkaa valvova elin ITIA kertoi perjantaina kotisivuillaan, että romanialaistähti Simona Halep on asetettu väliaikaiseen kilpailukieltoon positiivisen dopingnäytteen takia. Halep, 31, on naisten tuoreimmalla kaksinpelin maailmanlistalla yhdeksäntenä. Hän on ollut parhaimmillaan maailmanlistan kärjessä.