Telia Finlandin puikkoihin astuu Heli Partanen – uusi toimitusjohtaja on tehnyt pitkän uran Telialla

Tällä hetkellä Telian kuluttajaliiketoiminnan johtajana toimiva Partanen on vastannut marraskuusta 2019 lähtien myös varatoimitusjohtajana Telia Finlandin operatiivisesta johtamisesta.

Partanen, 47, on työskennellyt Telialla vuodesta 1998 useissa eri johtotehtävissä. Vuodesta 2016 lähtien hän on vastannut Suomen kuluttajaliiketoiminnasta. Sitä ennen Partanen on johtanut kuluttaja-asiakaspalvelua ja -myyntiä sekä toiminut henkilöstöjohtajana.