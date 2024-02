Teleksin alkuperäisjäsenet ovat tehneet musiikkia yhdessä jo 40 vuotta: "Se kyllä vähän liikuttaa"

Jo 20 vuotta toiminut Teleks-yhtye on tunnettu erityisesti kappaleistaan Tuulilasin nurkkaan ja Hiljaa virtaa Vantaa. Nyt yhtye on kuitenkin saanut täysjäsenikseen kaksi uutta muusikkoa, kun Pepe Johanssonin ja Markus Koskisen matkaan liittyivät jokin aika sitten Sampo Haapaniemi ja Janne Rajala .

– Yleisölle voi olla epäselvää, mikä Teleks oikein on. Markus laski, että meillä on ollut bändin evoluution aikana noin 15 erilaista kokoonpanoa, mutta olemme ikään kuin aina olleet kahdestaan se Teleks. Sampo on ollut jollain tavalla matkassa jo ensimmäiseltä levyltä alkaen, ja Jannekin on soittanut joissakin kokoonpanoissa, Pepe kertoi Huomenta Suomessa 23. helmikuuta.