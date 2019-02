Teinipoika on löytynyt kuolleena metsästä Ruotsin Märstassa – toinen alaikäinen on otettu kiinni epäiltynä murhasta

Märstassa Ruotsissa on löytynyt ruumis metsäalueelta. Expressenin lähteiden mukaan uhri on teinipoika. Hälytys kuolemantapauksesta tuli noin kello 19 eilisiltana paikallista aikaa. Tapauksen tutkinnan yhteydessä on otettu kiinni toinen alaikäinen ihminen.