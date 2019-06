Teinipoika kuoli lämpöhalvaukseen Espanjassa – lämpötila kivunnut monin paikoin huippulukemiin

Helleaalto on jatkunut ympäri Eurooppaa yli viikon. Espanjassa lämpötila on kivunnut tänään monin paikoin yli 40 asteeseen. Huippuhelteen odotetaan jatkuvan maassa ainakin lauantaihin asti.

Tuhoisin maastopalo vuosikymmeniin

Espanjan 50 maakunnasta 34:ssä on voimassa palovaroitus. Katalonian itsehallintoalueella on roihunnut helleaallon avittamana tuhoisin maastopalo vuosikymmeniin. Paloa sammuttamassa on ollut satoja palomiehiä ja sotilaita sekä 15 sammutuskonetta. Perjantaihin mennessä palo oli tuhonnut jo 6 500 hehtaaria maastoa.