Teinipoika käristi lastauslaiturilla pahveja ja sytytti vahingossa kerrostalon palamaan Leppävirralla – käräjäoikeus määräsi 280 000 korvaukset

Poika oli tuomion mukaan sytytellyt lastauslaiturilla olleita pahveja sytyttimellä useasta kohdasta ja niissä oli ollut savuavaa punaista hehkua. Oikeuden mukaan poika heitti sytyttelemänsä pahvin muiden pahvien joukkoon. Oikeuden mukaan pojan on täytynyt ymmärtää, että kyseessä oli helposti syttyvä materiaali.

Oikeudessa kolmikko kertoi, että lähtiessään he varmistivat pahvinpalaa polkemalla ja taakseen katsomalla, ettei mikään palanut.

Teko ei ollut tahallinen

– (16-vuotiaan) menettelystä on seurannut tulipalo, joka on levinnyt lastauslaiturilta muun ohella rakennuksen sisätiloihin ja ollut vaarassa levitä myös laajemmalle rakennukseen, jossa on ollut liiketilojen lisäksi useita asuinhuoneistoja, tuomiossa sanotaan.