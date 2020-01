"Tein videon, joka näyttää kuinka masturboit": Saitko vastaavan pornokiristysviestin itseltäsi? Älä missään nimessä vastaa

Viesteissä on erikoista muun muassa se, että niissä lähettäjäksi on väärennetty vastaanottaja itse. Kyberturvallisuuskeskuksen julkaisemassa esimerkkiviestissä kiristäjä väittää, että on saanut haltuunsa käyttäjän tietokoneen tämän vierailtua "aikuisten sivustolla". Kiristäjä kertoo kuvanneensa tietokoneen haltijaa masturboimassa ja vaatii rahaa, ettei julkaise videota.