Tehtiinkö Häjyt 2 -elokuva rahankiilto silmissä? Ohjaajalta suora vastaus

Häjyt-ohjaaja Aleksi Mäkelä sanoi Huomenta Suomen haastattelussa, että mikäli hän tietäisi ennakkoon, mitkä elokuvat menestyvät, hän tekisi pelkästään menestyselokuvia.

Aleksi Mäkelän ohjaama Häjyt 2 -elokuva sai ensi-iltansa keskiviikkona 19. helmikuuta. Keskiviikkoaamuna Huomenta Suomen haastattelussa vierailleet ohjaaja Mäkelä sekä elokuvan toinen päätähti Joel Hirvonen kertoivat ottavansa ensi-illan vastaan jännittyneissä tunnelmissa.

– Jännittää, kuten aina tässä vaiheessa. Ensi maanantai on kaikkein jännittävin päivä, kun nähdään, miten viikonloppu on mennyt, Mäkelä sanoi.

– Ihmiset ovat pari vuotta, ehkä pidempäänkin, nähneet vaivaa, laittaneet aikaa ja antaneet sydämestään ja osaamisestaan tähän. Tässä on isot panokset tekijöille, Hirvonen säesti.

Häjyt 2 -elokuvaa tähdittävät Joel Hirvonen ja Samuli Edelmann.Cata Portin

Maailma on muuttunut hurjasti sitten ensimmäisen, vuonna 1999 ensi-iltansa saaneen Häjyt-elokuvan, jonka kuvausten aikaan Mäkelä oli 28-vuotias. Nykyisin 55-vuotias ohjaaja toivoo, että elokuvien välissä vierähtäneet vuodet näyttäytyisivät tietynlaisena kypsyytenä Häjyt 2 -elokuvassa.

– Kun teimme ensimmäistä Häjyt-elokuvaa, olin saman ikäinen kuin elokuvan päähenkilöt. Sitä tehtiin vähän kuin peilikuvaksi. Nyt teen eniten töitä nykynuorten kanssa, hän sanoi.

– Tekijän näkökulmasta aikaa on kulunut aika paljon, myös maailmassamme. Häjyt 2 -elokuvassa on vähän eri teemat kuin silloin. Jos ensimmäinen elokuva kertoi pienestä Kauhavan kylästä, niin nyt maailma on laajentunut tosi paljon, hän jatkoi.

Mäkelän mukaan Häjyt 2 -elokuvassa ei muuttuneen maailman vuoksi voitu jatkaa siitä, mihin ensimmäisessä elokuvassa jäätiin.

– Olisihan se jäänyt vähän paikalleen, jos pojat vääntäisivät siellä vielä tänäkin päivänä pontikkaa, hän naurahti.

– Tämä on monessakin asiassa ja monella tapaa ihan erilainen elokuva kuin alkuperäinen Häjyt on. Minun mielestäni ei olisi ollut järkeä lähteä tekemään toisintoa alkuperäisistä Häjyistä. Tämä on oma elokuvansa, joka kertoo oman tarinansa omalla tavallaan, Hirvonen sanoi.

Ensimmäinen, aikojen saatossa ilmiöksi muodostunut Häjyt-elokuva keräsi elokuvateattereissa yhteensä 330 000 katsojaa. Ensimmäinen elokuva menestyi, joten päätettiinkö uusi Häjyt 2 -elokuva tehdä rahankiilto silmissä?

– Kun se olisikin niin helppoa. Jos tietäisin aina, mikä leffa menestyy, niin enhän minä muita tekisikään kuin menestyselokuvia, Mäkelä sanoi.