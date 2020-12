Tatuointivärien uudet EU-rajoitukset kieltävät lyijyn ja tuhansia muita aineita – yleisin haitta on kuitenkin "ruma tatska"

Kutina voi viedä lääkärin pakeille – Lääkärin vastaanotolle tulevalla tatuoinnin ottaneella vaivana on usein allerginen reaktio. – Allergisoiva väri on useimmiten punainen, pinkki tai violetti. – Allergisessa reaktiossa tatuoitu alue voi olla koholla, se voi kutista, joskus myös hilseillä. – Muita terveyshaittoja ovat esimerkiksi paikallisinfektio sekä arpeutumisen myöhästyminen. – Lääkärin kanssa kannattaa keskustella ennen tatuoinnin ottamista esimerkiksi silloin, jos on jokin sydänsairaus, jos suvussa on melanoomaa tai jos tietty tatuointiväri on aiemmin aiheuttanut reaktion. – Raskaana olevien ja imettävien ei tulisi ottaa tatuointia.