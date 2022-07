Tätä vaarallista näytelmää ei tv-kuvissa nähty – Lewis Hamiltonin oli reagoitava

Aktivisteja ei näkynyt tv-kuvissa, eivätkä he vaikuttaneet kisan kulkuun. Britannian GP keskeytettiin nimittäin jo ensimmäisellä kierroksella ison kolarin vuoksi. Kun kisa käynnistyi jälleen, oltiin rata tyhjennetty sinne kuulumattomista ihmisistä.

Just Stop Oil perusteli tempaustaan Twitterissä.

– Joukko Just Stop Oilin tukijoita ryntäsi radalle Britannian GP:ssä. Jos tämä keskeytys pöyristyttää enemmän kuin se, että maailma palaa silmiemme edessä, kannattaa laittaa asiat tärkeysjärjestykseen. Vaadimme hallitusta pysäyttämään välittömästi uudet öljy- ja kaasuprojektit Isossa-Britanniassa. Jatkamme urheilu- ja kulttuuritapahtumien sekä öljyn häiritsemistä, kunnes vaatimuksemme on toteutettu. Kuinka monen nuoren ihmisen on astuttava esiin, ennen kuin hallitus alkaa vihdoin kuunnella?