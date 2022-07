F1-kisassa nähtiin todella vaarallinen tempaus – useita ihmisiä pidätettiin, sarjapomo menetti hermonsa

– Olen todella pettynyt tähän joukkoon, jotka osoittivat piittaamattomuuttaan hyökättyään radalle uskomattoman vaarallisella tavalla. Tarjosimme heille sauman, jossa he olisivat voineet osoittaa rauhanmukaisesti mieltään. Nyt he päättivät asettaa niin kuljettajat, ratavirkailijat kuin vapaaehtoiset hengenvaaraan. On käsittämätöntä, miten joku voi päätyä tämmöiseen ratkaisuun, ylitarkastaja Tom Thompson totesi paikallispoliisin tiedotteessa.