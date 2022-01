Tätä on kivuliasta jo katsoa – 120-kiloinen UFC-järkäle pudotti Jackass-tähden brutaalilla tavalla

Ranskalais-kamerunilainen Ngannou on camoe-roolissa helmikuun alkupuolella julkaistavassa Jackass Forever -elokuvassa. Yllätyksenä tuskin tulee, että maailman kovalyöntisimmän iskun täräyttänyt mies pääsee näyttämään tunnetun hurjapäisessä porukassa kyseistä puoltaan.

Elokuvasta on julkaistu traileripätkää, jossa Ngannou täräyttää nyrkkeilyhanskat kädessään oikealla koukullaan tulisen iskun Jackass-tähti Ehren McGheheyn sukuelinten alueelle.

Ngannoulla on kovimman lyönnin maailmanennätys, kun hänen tuloksekseen on saatu 129 161 yksikköä. Ngannoun isku vertautuu 96 hevosvoimaan, mitä UFC:n puheenjohtaja Dana White on verrannut täydessä vauhdissa olevaan Ford Escort -autoon.