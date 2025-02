Kouvolan kengätön mies edelleen kateissa

Mies on ollut kateissa jo toista päivää.

Poliisi on lopettanut aktiivisen etsinnän Kouvolan Myllykoskella kadonneen miehen löytämiseksi. Poliisi ottaa silti vastaan havaintoja miehestä ja hänen olinpaikastaan.

Poliisi etsi miestä keskiviikkona usean partion, koirien ja droonien avulla lähes vuorokauden ajan. Kadonneen etsintään osallistui myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelu Vapepan vapaaehtoisia.

Mies katosi tiistaina noin kello 18.45 Myllykoskella Pitkäkallion alueella.

Näistä tuntomerkeistä tunnistat

Miehellä ei ollut katoamishetkellä takkia eikä kenkiä. Päällään miehellä oli poliisin mukaan punaiset housut sekä pitkähihainen paita, jossa on sinistä ja valkoista. Kaulassa miehellä on medaljonki, josta löytyy miehen yhteystiedot. Mies on noin 190 senttimetriä pitkä.

Poliisi pyytää ilmoittamaan akuutit havainnot kadonneesta hätänumeroon 112.

Muut vinkit ja tiedot miehestä voi ilmoittaa sähköpostitse vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0504479574.