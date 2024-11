Tästä tv-uutisesta alkoi F1:n 2000-luvun menestystarina – dollarin kauppahinnalla kolmetoista MM-voittoa

Tallipäällikkönä on alusta asti toiminut Christian Horner . Jo vuoden päästä aloittamisestaan Red Bull palkkasi tekniseksi johtajakseen useiden mestariautojen arkkitehdin Adrian Neweyn .

Tähän päivään mennessä Red Bull on saavuttanut 121 osakilpailuvoittoa, 281 palkintosijaa ja 103 paalupaikkaa. Kuljettajien maailmanmestaruuksia on Vettelillä ja Max Verstappenilla yhteensä seitsemän. Valmistajien maailmanmestaruuksia on kuusi.