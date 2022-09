Tästä syystä Toyotat häviävät Kreikan rallissa muille

C Moren asiantuntija Riku Tahko kertoi rallistudiossa oman näkemyksensä, miksi Toyotat ovat hävinneet vauhdissa Hyundain ja M-Sportin autoille Kreikan teillä.

Toyotan vauhti ei ole ollut kilpailukykyistä ja murheita on ollut sen lisäksi muitakin. Kalle Rovanperä törmäsi lauantaina puuhun ja tippui kauas kärjestä. Esapekka Lapin ralli meni pilalle, kun autoon tuli bensansyöttöongelma.

Elfyn Evans on lauantain jälkeen paras Toyota-kuljettaja, ja hän on vasta sijalla neljä, tasan minuutin kärkeä perässä. Hyundailla on kolmoisjohto. M-Sportin autotkin ovat kulkeneet Toyotaa vauhdikkaammin, mutta Sebastien Loeb joutui keskeyttämään tekniseen vikaan ja Pierre-Louis Loubet kärsi ikävästi rengasrikon, minkä takia hän tippui Evansin taakse.