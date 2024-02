Tästä syystä kohujuontaja Tucker Carlson oli Putinille unelmien haastattelija – "Kuin kissa kermakupin äärellä"

Tucker Carlson on tuttu nimi varmasti suurimmalle osalle yhdysvaltalaisia. Suomessa hänen nimensä nousi pinnalle perjantaina, kun hänen haastattelunsa Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa julkaistiin.

Carlsonin lisäksi monen muunkin länsimäisen toimittajan on kerrottu pyytäneen Putinilta haastattelua hyökkäyssodan alun jälkeen. Lopulta se oli Carlson, joka Putinin sai kameran eteen yli kahdeksi tunniksi.

Salaliittoteorioita isolle yleisölle

Tucker Carlson on syytetty radikaaleista ajatuksistaan ja salaliittoteorioiden levittämisestä, myös Ukrainassa käytävään sotaan liittyen.

Hän on asettanut Yhdysvaltain tuen Ukrainalle kyseenalaiseksi, ja nyt keskustelu sen jatkumisesta, tai jopa mahdollisesta lakkauttamisesta, käy kuumana Yhdysvaltain tulevien presidentinvaalien kynnyksellä.

– Nyt kun ollaan tällaisessa avainkohdassa, niin juuri tällainen henkilö on ihan omiaan tekemään haastattelun Putinin kanssa ja juuri hänen kauttaan viesti menee, sinne minne on tarkoituskin, Kivimäki sanoo.

Suunniteltu juttu

Haastattelu on kaukana puolueettomasta journalismista, jossa haastattelija on puolueeton ja esittää myös kysymyksiä, joihin ei ole harjoiteltuja vastauksia valmiina. Kysymykset ja vastaukset on todennäköisesti mietitty huolella etukäteen.