Tässä ovat kaikki vuoden 2022 Jussi-gaalan voittajat

Seuraavaksi eniten palkintoja saivat Guled & Nasra (2) ja Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia (2). Muita palkittuja elokuvia olivat Fucking with Nobody (1) ja 70 on vain numero (1). Parhaana lyhytelokuvana palkittiin Hei hei Tornio ja dokumenttielokuvana Invisible Demons – Tuhon merkit.