Tässä on vuoden luontokuva! Karhun ja korpin tunnelmallinen yhteispotretti kohosi voittajaksi tuhansien kuvien joukosta

27-vuotias Heikkinen on Vuoden luontokuva -kilpailun historian neljäs kuvaaja, joka on onnistunut uusimaan voittonsa. Heikkinen sai vastaavan kunnianosoituksen myös vuonna 2017 kärppäkuvallaan Talven odotus.

Kilpailulla jo liki 40-vuotinen historia

Nykyisin kilpailu on Pohjoismaiden suurin luontokuvatapahtuma ja maailman merkittävin kansallinen luontokuvakilpailu. Kansallisuus on vahvasti läsnä myös kuvissa, sillä kaikki kilpailukuvat on kuvattu Suomen rajojen sisäpuolella.