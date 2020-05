Tässä on taatusti maailman söpöin tohtori! Yliopiston terapiakoira sai kunniatohtorin arvonimen – tämä labradorinnoutaja on nyt Dr. Moose

Kahdeksanvuotias labradorinnoutaja on ollut terapiakoirana yliopiston oppilaille vuodesta 2014. Moose on auttanut oppilaita selviytymään ahdistuksesta, traumoista ja muista mieltä painavista ongelmista.

Terapiaohjelman lanseerajan Trent Davisin mukaan Moose on auttanut jo tuhansia oppilaita ja ollut assistenttina yli 7500 terapiaistunnossa.

– Moose-koira on tuonut lohtua ja apua monelle. Monet oppilaat kehuvat, kuinka koira on rikkonut mielenterveysongelmien ympärillä leijuvaa stigmaa, kertoo Davis

Moose itse on kohdannut haasteita, sillä hänellä todettiin syöpä helmikuussa. Koiran hoitojakso on kesken, mutta Davisin mukaan hän on yhtä iloinen ja reipas kuin aina ennenkin.