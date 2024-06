Tässä on EM-yleisurheilun seuratuin tähti – Alicalla, 25, miljoonia someseuraajia

Schmidtin lukemaa voi verrata toiseen yleisurheilun supertähteen Ruotsin seiväshyppääjä Armand Duplantisiin , jolla on reilut 560 000 seuraajaa Instagramissa. Nuorten arvokilpailuissa Schmidt on voittanut hopeaa ja pronssia 4x400 metrin viesteissä.

Aikuisten arvokisoissa uran paras sijoitus on kahden vuoden takaa Münchenin EM-kisojen pitkästä viestistä, jolloin Saksa oli viides. Schmidt on mukana Rooman EM-kilpailuissa juurikin kyseisellä matkalla. Saksa selvitti tiensä matkan finaaliin ollen alkuerässään toinen. Schmidt tullaan myös näkemään Pariisin olympialaisten viestissä.

Saksalaisen seuraajien määrä on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Viime kesänä Budapestin MM-kisojen alkaessa Schmidtillä oli 4,2 miljoonaa seuraajaa Instagramissa. Kisojen aika määrä kasvoi yli 200 000:lla.

Schmidt on seuratuin naisyleisurheilija. Toisena listalla on yhdysvaltalainen pikajuoksija Sha'Carri Richardson, jolla on Instagramissa kaksi miljoonaa seuraajaa.