Tapparan virnuileva Jussi Tapola paljasti, mitä vastustajien tulee pelätä pudotuspeleissä: "Sillä aseella mennään" 

Tappara lähtee pudotuspeleihin hallitsevana mestarina. Joukkueella on taskussaan tältä kaudelta jo CHL-voitto ja runkosarjan ykkössija, joten tamperelaisjoukkue on ennakosuosikki myös liigan mestariksi. Päävalmentaja Tapola myöntää, että mestaruus on ainoa tavoite.