Tapparalla ja Ilveksellä pahoja menetyksiä trilleriottelussa – Tampereella pelataan runkosarjan voitosta, katso tästä illan SM-liigakierroksen massiiviset panokset

Tappara isännöi Ilvestä kauden kuudennessa paikalliskamppailussa. Kirvesrinnoilla on kasassa 113 pistettä. Ilves hengittää takana 112 pisteellä.

Photomotion / All Over Press

Photomotion / All Over Press

Tässä on illan panos

Ottelu on Tapparalle runkosarjan viimeinen. Ilves pelaa vielä lauantaina HPK:ta vastaan.

Jos ottelu ratkeaa perjantaina varsinaisella peliajalla, on voittaja varmuudella runkosarjan ykkönen.

Mikäli Tappara ja Ilves päätyvät 60 ottelun jälkeen tasapisteisiin, otetaan seuraavaksi huomioon kolmen pisteen voitot. Kummallakin joukkueella on niitä 32 kappaletta ennen perjantain ottelua.

Suorien voittojen ollessa tasan ratkeaa paremmuus maalieron turvin. Siltä osin peli on käytännössä ratkennut Ilvekselle, jonka maaliero on Tapparaa 15 parempi.

Runkosarjassa tasapisteisiin päädyttäessä paremmuus määräytyy ensin kolmen pisteen voittojen määrän mukaan. Mikäli voittojen määräkin on sama, ratkaisee maaliero.

Runkosarjatilanne ennen perjantain kierrosta:

HIFK himoaa kutospaikkaa, kaikki auki

Ottelu on HIFK:lle viimeistä edellinen ennen pudotuspelejä. Joukkue on seitsemäntenä tasapisteissä (96) Kärppien kanssa, joka roikkuu toistaiseksi kuudennella paikalla maalieron turvin. Kärpillä on pelattavanaan vain yksi ottelu, kun se isännöi lauantaina viimeisestä pudotuspelipaikasta taistelevaa Jukureita.