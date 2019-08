Tapio Nurmisen kommentti: Uusnatseja ja rasisteja hännystelevillä oikeistopopulisteilla on tukeva jalansija Saksan armeijassa ja poliisivoimissa

Hiljattain eläköitynyt saksalaiskenraali on nousemassa yhä enemmän äärioikealle nojaavan Vaihtoehto Saksalle –puolueen (AfD) pormestariehdokkaaksi Hannoverissa. Johtavan ja kansainvälisesti tunnetun sotilaan veto tahrii Saksan ja sen jo ennestään parjattujen puolustusvoimien mainetta.

– AfD on ainoa puolue, joka ylipäätään antaa enää arvoa Saksan suvereniteetille.

– Paljon on mennyt pieleen, kun valtaosa politiikan vasemmasta laidasta, mukaan lukien entisen konservatiivipuolueen kansleri, asemoi itsensä saksalaisvastaiseksi.

Kansleri on tietysti Angela Merkel ja puolue on kristillisdemokraattinen CDU. Afganistanissa ja Bosniassa palevellut Saksan Bundeswehrin ykkösketjuun kuulunut arvostettu kenraali pitää Merkeliä saksalaisvastaisena.

Äärioikeistolainen kenraali puolustusministerin vieressä



Von der Leyen valittiin muutama viikko sitten EU:n komission puheenjohtajaksi. Joachim Wundrak taas on nousemassa AfD:n eturiviin. Hän on puolueen ehdokas Hannoverin uudeksi pormestariksi.

Se on tiedetty ja siitä on varoitettu. AfD:n kannatus kasvaa sekä Saksan puolustusvoimissa että poliisivoimissa. Arvovaltaisin hälytyskellojen soittaja on ollut CDU:n puoluejohtajaksi pyrkinyt konkaripoliitikko Friedrich Merz.