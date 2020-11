Tanskan minkkiskandaali johti ministerin eroon – ei tyydytä oppositiota

Tapaus on aiheuttanut sekaannusta hallituksessa, sillä ministereiden viestintää minkkien lopettamiseen liittyen on pidetty ristiriitaisena.

Oppositiopuolue Venstre haluaa edelleen selon, miten pääministeri Mette Frederiksen on menetellyt jupakassa.

– Tämä on vain alkua. Tapahtunut on tutkittava perusteellisesti, jotta saamme selville, missä vastuussa pääministeri on ollut, Venstren puheenjohtaja Jakob Ellemann-Jensen sanoo.