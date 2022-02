Tanska purkaa koronarajoitukset tänään, vaikka tartuntaluvut huitelevat pilvissä

Tanskan hallitus on sanonut luottavansa korkean rokotekattavuuden antamaan suojaan koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttamaa, lievempänä pidettyä tautia vastaan.

Tilanne maan sairaaloissa on "hallinnassa"

Frederiksenin mukaan Tanskan rokoteohjelma on ollut oikein onnistunut ja antaa "vahvan suojan" sairastumista vastaan.

– Siksi hallitus on päättänyt, että koronaa ei enää pitäisi pitää yhteiskuntaa uhkaavana tautina, hän sanoi.

Tanskassa on päivittäin rekisteröity jopa yli 40 000 tartuntaa, mutta hallituksen mukaan tilanne maan sairaaloissa on hallinnassa ja tehohoidossa olevien määrä on laskenut.