Tämä tiedetään Ukrainan ja Yhdysvaltojen mineraalisopimuksesta

Sopimuksen lopullisia tietoja ei ole julkistettu, mutta yhdysvaltalaislehti The New York Times on raportoinut alustavia tietoja.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi aikoo allekirjoittaa Ukrainan ja Yhdysvaltojen välisen mineraalisopimuksen jo tällä viikolla.

Zelenskyin odotetaan matkustavan Yhdysvaltoihin ja vierailevan Valkoisessa talossa perjantaina.

Alla olevat tiedot sopimuksesta on koottu yhdysvaltalaislehti The New York Timesin julkaisemista tiedoista.

Lue lisää: Zelenskyi aikoo allekirjoittaa mineraalisopimuksen perjantaina Valkoisessa talossa

Sopimusehdot

Sopimuksen lopulliset tiedot, kuten Ukrainan Yhdysvalloille maksama summa, ei ole vielä tiedossa.

Sopimusluonnoksessa ei ainakaan vaadita Ukrainaa maksamaan 500 miljardia dollaria Yhdysvaltojen omistamaan rahastoon.

Sopimuksessa ei myöskään ollut mainintaa siitä, että Ukrainan tulisi maksaa sen jatkossa saamastaan avusta takaisin kaksinkertainen hinta Yhdysvalloille.

Sopimusluonnoksen mukaan Ukraina maksaisi rahastoon puolet sen luonnonvaroistaan saamista tuloista. Yhdysvallat omistaisi kyseisestä rahastosta suurimman mahdollisen osuuden, jonka maan laki sallii. Rahaston tarkoituksena olisi sijoittaa osa tuloista takaisin Ukrainaan.

Turvatakuut

Presidentti Zelenskyi on toistuvasti vaatinut maalleen turvatakuita. The New York Timesin mukaan sen näkemät sopimusluonnokset eivät sisällä turvatakuita.

Prosessi

Lopullinen sopimusluonnos lähetettiin Ukrainaan tiistaina, kertoo yhdysvaltalainen virkamies The New York Timesille.

Hänen mukaansa maiden valtiovarainministerien odotetaan allekirjoittavan sopimuksen ensin. Tämän jälkeen Zelenskyi saapuu Washingtoniin allekirjoittamaan sopimuksen Trumpin kanssa.

Mineraalit

Ukrainalla on yli 100 merkittävää kriittisten mineraalien esiintymää sekä pienet öljy- ja maakaasuvarannot, kertoo kiovalaistutkimus. Kriittisellä mineraalilla tarkoitetaan taloudellisesti tärkeimpiä ja suuren toimitusriskin mineraaleja.

Maaperässä on noin viisi prosenttia kaikista maailman mineraalivaroista, kertoo Helsingin Sanomat.