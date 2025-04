Ruotsin MM-joukkueeseen NHL-supervahvistus

Ruotsin miesten jääkiekkomaajoukkue on nimennyt uuden kovan luokan NHL-vahvistuksen mukaan maan MM-kotikisoihin. Detroit Red Wingsin Lucas Raymond liittyy mukaan ryhmään.

Raymond on jo 15:s NHL-pelaaja, joka on lupautunut Ruotsin MM-kisaryhmään. Hän on ollut mukan kaksissa aiemmissa MM-kilpailuissa. Viime vuonna saldona oli pronssinen mitali ja kymmeneen otteluun tehopisteet 4+5=9.

– Siitä tulee todella hauska turnaus. Tre Kronor -paidan pukeminen päälle on aina erityistä. Toivomme, että näemme siellä, kun voitamme kultaa, Raymond sanoi Sportbladetin mukaan.

23-vuotiaalla hyökkääjällä on allaan uran neljäs ja samalla tehokkain kausi NHL:ssä. Tällä kaudella tehoja tuli 82 ottelussa 27+53=80. Ainoastaan New Jersey Devilsin Jesper Bratt ja Toronto Maple Leafsin William Nylander tehtailivat enemmän pisteitä runkosarjassa ruotsalaispelaajista.

Jääkiekon MM-kisat käynnistyvät ensi viikon perjantaina 9. toukokuuta. Ruotsi kohtaa avauspäivänä Slovakina ja Suomi Itävallan. Ennen MM-turnausta on vielä luvassa Tshekin EHT-turnaus.

Ruotsin MM-kisajoukkueeseen lupautuneet NHL-pelaajat: