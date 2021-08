Tämä kuva jäänee historiaan: Hän poistui viimeisenä Yhdysvaltain sotilaana Afganistanista

Modernit sodat ovat jättäneet jälkeensä valokuvia, jotka tiivistävät jotain olennaista konfliktista. Esimerkiksi Vietnamin sodan klassikkokuva kameraa kohti juoksevasta alastomasta lapsesta nähsään yhä uudelleen. Erityisen paljon viime aikoina esillä on ollut otos, jossa ihmiset jonottavat evakuointihelikopteriin Yhdysvaltain Saigonin suurlähetystön katolla.

Talebanin syrjäyttämän hallinnon romahdus puolestaan on nähtävissä kuvista, joissa epätoivoiset ihmiset roikkuvat jo liikkuvien evakuointikoneiden pyörissä.

Kenraalimajuri Donahue on palvellut Yhdysvaltain armeijassa vuodesta 1992. Vuonna 2002 Donahue haki Yhdysvaltain erikoisjoukkoihin Delta Forceen, ja läpäisi paitsi pääsykokeen niin myös koulutuksen. Donahue on sotinut Afganistanin lisäksi myös Irakissa.

– Uusi luku Yhdysvaltain ja Afganistanin suhteissa on alkanut. Diplomatia tulee ensin. Sotilaallinen tehtävä ei ole ohi, totesi Yhdysvaltain ulkoministeri Antony J. Blinken The New York Timesin mukaan.