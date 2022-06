Tämä kertoo suomalaisten jääkiekkohulluudesta – muut maat jäävät valovuoden päähän

Tv-lukuja vertailemalla voi todeta, että Suomi on jopa poikkeuksellisen jääkiekkohullua kansaa. Televisiolukujen vertailu ei ole täysin yksiselitteistä, sillä katsojalukujen ilmoitukset poikkeavat osin toisistaan. Joka tapauksessa on kuitenkin selvää, että Leijonien otteita on seurattu todella tarkasti.