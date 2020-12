Talvi ei jää tällä kertaa väliin: Viime talven pilannut ilmiö heikkenee ja tuo tammikuussa hyytävän pakkasen koko Suomeen

– Kovin suurista poikkeamista ei ole kyse, mutta sää on muutaman asteen tavanomaista viileämmän puolella. Se on positiivinen merkki talvea odottaville. Siellä on selviä pakkaslukemia päivän korkeimpien lukemien osalta, varmaan ihan etelässäkin, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jesse Heikkilä sanoo.