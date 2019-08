Talouselämä: Verottaja vaatii Airiston Helmeltä 1,7 miljoonan euron saatavia

Verohallinnon lisäksi myös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo on ilmoittanut, että yhtiöllä on maksamattomia vakuutusmaksuja enintään noin 110 000 euron edestä. Kolmas ilmoitus on perintäyhtiöltä, joka vaatii toisen yhtiön puolesta vajaan 4 000 euron saatavaa, Talouselämä kertoo.