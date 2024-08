Tällaisia liikennemerkkijärjestelyjä löytyy vielä – osaatko tulkita?

Vastaus: Kuvatun kaltaista liikennejärjestelyä ei nykylainsäädännön (valtioneuvoston asetus liikenteenohjauslaitteiden käytöstä) puitteissa pitäisi enää rakentaa. Asiaa painotetaan myös Väyläviraston ja Kuntaliiton suunnitteluohjeissa. Mikäli taas kyseessä on vanhempi, ennen kyseisen asetuksen voimaantuloa tehty järjestely, tulisi se muuttaa nykykäytännön mukaiseksi siirtymäsäännön puitteissa, vuoden 2030 loppuun mennessä.

Koska edelleen kuitenkin on Pysäköintikieltoalueita (C39), joiden sisällä on käytetty "Pysäköinti kielletty" (C38) -merkkejä, on esitetty kysymys ihan relevantti.